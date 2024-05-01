الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

لاعب وست هام يكشف حديث كلوب الذي جعل صلاح ينفجر غضبًا

صلاح كلوب
صلاح كلوب

كشف ميكيل أنطونيو مهاجم وست هام، عن حديث يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي جعل محمد صلاح ينفجر غضبًا في لقاء الفريقين.

ودخل صلاح في مشادة كلامية وصلت لحد الإيماءات بالأيدي أثناء استعداده للمشاركة بديلًا في مباراة وست هام وليفربول بالجولة الـ35 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال أنطونيو في تصريحات نقلتها شبكة “بي بي سي”: “عندما يدخل لاعبو ليفربول الملعب، فإن كلوب يعانقهم دائمًا ويقول لهم حظًا سعيدًا، ولكن عندما دخل محمد سار في اتجاه مختلف وكان يقوم بتمارين حماية ساقيه وأشياء من هذا القبيل، لقد مده كلوب يده للسلام على صلاح لبعض الوقت، وعندما تجاهله مو، عاد من جديد وقام بصفع يد كلوب عاليًا”.

وأضاف: “هذه ليست معلومات داخلية، لم يخبرني أحد بأي شيء، لكن ما سمعته هو ما كان يتحدث عنه الأولاد في ملعب التدريب”.

وتابع: “كان كلوب يقول مثل 'هل تريد العودة للدكة؟!' أو 'هل تريد اللعب حقًا؟' ولكن لم أعرف بماذا رد صلاح”.

وظهر كلوب في فيديو الواقعة أثناء حديثه مع صلاح وبعدها انفجر صلاح ودخل في مشادة مع كلوب وتدخل داروين نونيز، مهاجم الفريق، الذي كان يستعد للمشاركة في نفس الوقت مع صلاح للفض بينهما، بينما تجاهل كلوب صلاح ووجه نظره ناحية الملعب.

انطونيو ميكيل أنطونيو كلوب يورجن كلوب صلاح

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