عاجل.. طلب غريب من الأهلى للجبلاية بشأن لاعب بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة عن طلب غريب من جانب مجلس إدارة نادى الأهلى، لمسئولى الجبلاية بشأن محمد الشيبى، مدافع فريق بيراميدز.

وأكد المصدر أن إدارة نادى الأهلى تواصلت مع مسئولى الجبلاية خلال الساعات الماضية، بشأن الاستفسار عن نتيجة التحقيقات مع "الشيبى" خلال الجلسة التى حضرها اللاعب أمام لجنة الانضباط يوم الأحد الماضى.

وشدد المصدر على أن مسئولى الأهلى اشترطوا ضرورة إيقاف محمد الشيبى، كورقة ضغط على اللاعب من جانب الجبلاية، لحين سحب شكواه ضد حسين الشحات فى القضاء المدنى.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى استندت فى طلبها لاتحاد الكرة، إلى المادة 38 من لائحة النظام الأساسي التى تمنع أي لاعب من اللجوء للقضاء المدنى فى أمور تخص السلوك الرياضى فى الملاعب.

ولجأ محمد الشيبى للقضاء المدنى ضد حسين الشحات الذى اعتدى عليه وصفعه على وجهه فى مباراة سابقة للأهلى وبيراميدز التى أقيمت على ستاد الدفاع الجوى فى الدورى الممتاز.

وجاء تحرك اللاعب المغربى فى القضاء المدنى، بسبب العقوبة الهزيلة التى وقعت على حسين الشحات من قبل اتحاد الكرة، وشعوره بأنه لم يحصل على حقه، مما دفع اللاعب للذهاب إلى القضاء المدنى، ليقدم الأهلى شكوى ضده فى لجنة الانضباط فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم التحقيق معه فى الساعات الماضية.

رفض محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز، طلب لجنة الانضباط باتحاد الكرة، التنازل عن دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب وسط فريق الأهلى ، وذلك أثناء مثول اللاعب يوم الأحد أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة.

كان الشيبي قد تقدم بدعوى قضائية ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد الاعتداء عليه بالصفع على وجهه، خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك رغم اعتذار الشحات للاعب عقب انتهاء المباراة، إلا أن الأزمة لم تنته فى وقتها.