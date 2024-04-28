خلاله جلسة اليوم .. الشيبى يرفض طلب الجبلاية التنازل عن دعواه ضد لاعب الأهلى

رفض محمد الشيبى لاعب فريق بيراميدز، طلب لجنة الانضباط باتحاد الكرة، التنازل عن دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب وسط فريق الأهلى ، وذلك أثناء مثول اللاعب اليوم الأحد أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة .

وغادر اللاعب المغربي مقر اتحاد الكرة، قبل قليل برفقة المحامي الخاص به، بعد انتهاء الجلسة الخاصة به أمام لجنة الانضباط باتحاد الكرة، بعد انتهاء سماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي.

وخضع لاعب بيراميدز للتحقيق أمام لجنة الانضباط على خلفية شكوى الأهلى ضد اللاعب الذى قام باللجوء إلى القضاء المدنى فى واقعة داخل الملعب تم الفصل فيها من قبل لجنة الانضباط من قبل .

وحضر الشيبي برفقة محاميه الخاص ظهر اليوم إلى مقر الجبلاية، للإدلاء بأقواله في تحقيقات لجنة الانضباط، بعد تأجيل موعد جلسة الاستماع عدة مرات لانشغال اللاعب بالمباريات مع فريقه بيراميدز في الفترة الماضية.

وخلال جلسة اليوم وجهت لجنة الانضباط اتهامات للاعب المغربي بمخالفة لوائح النظام الأساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم، باللجوء للمحاكم المدنية في أزمته مع اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي، فى محاولة للضغط عليه من أجل التراجع وسحب دعواه القضائية ضد الشحات .

وجاءت هذه الجلسة بناء على شكوى النادى الأهلي، ضد لاعب بيراميدز، بداعي مخالفته لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” باللجوء للقضاء المدني في واقعة تتعلق بملعب رياضي.

كان الشيبي قد تقدم بدعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي، بعد الاعتداء عليه بالصفع على وجهه، خلال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وذلك برغم اعتذار الشحات للاعب عقب انتهاء المباراة، إلا أن الأزمة لم تنته فى وقتها .