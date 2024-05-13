الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد الشيخ يفتح النار على حسام حسن بسبب تصريحاته.. ماذا قال؟

حسام حسن
حسام حسن

فتح أحمد الشيخ، جناح الأهلي وبيراميدز، ومصر المقاصة والمصري البورسعيدي الأسبق، والإسماعيلي الحالي، النار على حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول.

ونشر جناح الدراويش الحالي، صورة لحسام حسن المدير الفني للفراعنة ومعاونه طارق سليمان المدرب العام، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مصاحبة بتعليق:" والله ولا مدرب زيك".

الشيخ يفتح النار على حسام حسن

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قد شن هجوما عنيفا اليوم الإثنين، على لاعبي الدوري المصري قائلا، لايوجد أي لاعب يصلح للانضمام للمنتخب الفترة المقبلة بالدوري.

ويستعد المنتخب الوطني الأول، لمواجهتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و10 يوينو المقبل، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إن المشوار لا يزال طويلا للتأهل إلى كأس العالم على عكس ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وأضاف حسام في تصريحات صحفية اليوم: “لا أملك أي تفسير لتعامل البعض مع منتخب مصر كأنه تأهل لكأس العالم، مباراتا بوركينا فاسو وغينيا بيساو في غاية الصعوبة، ولم نصل من قبل إلى نسخ كأس عالم سابقة بسبب التعثر أمام منتخبات مغمورة وضعيفة”.

واستكمل: "نتائجنا الأخيرة في مختلف البطولات دليل على معاناتنا وأريد أن أؤكد أن خريطة الكرة الإفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، أنا متحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم".

وتابع: “مجموعتنا في تصفيات المونديال تضم منتخبات حققت نتائج مبهرة في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة”.

وواصل: “ كل ما نملكه 8 لاعبين محترفين، وفي المقابل يملك منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبا محترفا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، أقبل النقد ولكني أرفض الاستهزاء أو السخرية”.

وأتم: “يجب أن يعلم الجميع تحقيق منتخب مصر نتائج سلبية في النسخة الأخيرة من كأس الأمم وعلينا عدم توجيه رسالة إلى الجماهير أننا تأهلنا لكأس العالم خاصة أننا ننتظر خوض مواجهات صعبة”.

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