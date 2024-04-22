اتحاد الكرة يحدد جلسة جديدة لسماع أقوال الشيبي

اتهم مسؤولو بيراميدز "بالمناورة"

أبلغ مسئولو لجنة الانصباط باتحاد الكرة اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، رسميًا، ضرورة الحضور الأحد المقبل جلسة استماع، لمعرفة موقفه من شكوى النادى الأهلى من لجوء اللاعب المغربى للقضاء المدنى بعد لجوء الشيبى للقضاء المدنى .

وتعتبر هذه الجلسة هى الرابعة التى تحددها لجنة الانضباط، حيث تخلف اللاعب عن الحضور في ثلاث جلسات من قبل لسماع أقوله في أزمته مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة، خطابا رسميا، اليوم الإثنين إلى نادي بيراميدز، يؤكد تحديد موعدا جديدا، الأحد المقبل، لحضور الشيبي إلى جلسة الاستماع مع لجنة الانضباط بشأن أزمة اللاعب مع حسين الشحات.

وتغيب الشيبي عن الحضور والمثول للتحقيق أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، بعد أن جرى استدعائه أمس الأحد بسبب تواجده فى المغرب .

واتهم مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إدارة بيراميدز بالمناورة والتلاعب فى أزمة اللاعب المغربي، بعد تحديد أكثر من موعد من قبل لجنة الانضباط لمثول اللاعب للتحقيق، دون أن يتم ذلك بسبب تهرب اللاعب من المثول أمام لجنة التحقيق فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط بالجبلاية حددت 3 مواعيد للتحقيق مع اللاعب، وتم استدعاؤه بشكل رسمى عن طريق ناديه، لكن إدارة بيراميدز تعللت فى المرة الأولى بتواجد اللاعب فى المغرب، ثم بعدم إمكانية مثول اللاعب للتحقيق قبل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب بـ3 ساعات فقط.

شدد المصدر على أن لجنة الانضباط حاولت التواصل مع إدارة بيراميدز من أجل تحديد موعد جديد للتحقيق مع اللاعب، لكنها تفاجأت بسفر الشيبى مرة أخرى إلى المغرب، الأمر الذى اعتبره مسئولو الجبلاية نوعا من المناورة من جانب إدارة الفريق السماوى حتى لا يخضع اللاعب للتحقيق أمام لجنة الانضباط.

وأوضح المصدر أن ادارة بيراميدز تعتقد أن اتحاد الكرة يسعى للضغط على اللاعب خلال جلسة التحقيق، من أجل إجباره على التنازل عن دعواه القضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلى.