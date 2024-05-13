الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة ويكشف عن مشروع أرباحه قد تفوق دخل السياحة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تحدث معه عن مشروعات النقل الجاري الانتهاء منها قريبًا.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "فلوس اتحطت في مشروعات، وهتجيب مليارات، مفيش حاجة بتترمي في الأرض، ليس لدينا هذه الرفاهية، وإنما هى مشروعات لإدخال عملة صعبة، وغدًا يكشف الوزير عن واحد من المشروعات في الموانئ المصرية، دخله قد يفوق دخلنا من السياحة".

ولفت إلى أن ميناء العين السخنة سيكون أكبر ميناء في الشرق الأوسط.

أحمد موسى مشروعات النقل وزير النقل كامل الوزير ميناء العين السخنة

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