أحمد موسى يشيد برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ويستعرض مسيرته القضائية

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى مسيرته القضائية الطويلة التي بدأت منذ عام 1988.

وأبرز موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، الدور الذي لعبه بدوي في تطوير الجهاز المركزي للمحاسبات منذ توليه المنصب في عام 2016، مؤكدًا على الانضباط الشديد الذي يسود الجهاز تحت إدارته.

وأكد، على عمق العلاقة التي تربطه بالمستشار بدوي وبالمستشار عبدالمجيد محمود، معربًا عن فخره واعتزازه بصداقتهما وبعلاقاته مع رجال القضاء بشكل عام، كما استعرض الفروق بين نهج المستشار بدوي والمستشار السابق هشام جنينة، مشددًا على أن بدوي لم يسلك مسلك جنينة في تنظيم مؤتمرات صحفية سنوية لنشر التقارير السرية.

وفي ختام تصريحاته، لفت إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها المستشار بدوي، والتي تجلت في مسئوليته عن نيابة أمن الدولة العليا خلال فترة حرجة في تاريخ مصر، مؤكدًا على دوره كقاضي ومحقق متميز في قضايا حساسة، وأشار إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تُرفع دومًا إلى الرئاسة وتُعرض على البرلمان في إطار الشفافية والمساءلة.