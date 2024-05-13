وزير الزراعة يكشف عن حجم الإنتاج الزراعى العائد من 2.2 مليون فدان

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر من الدول التي طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل، مؤكدًا أن مشروع مستقبل مصر عملاق للغاية وسيسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات على مشروع مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن الإنتاج الزراعي العائد من 2.2 مليون فدان يعادل 30% من إنتاج الأرض الزراعية القديمة.

وأوضح "القصير" أن القطاع الخاص مرحب به في الاستثمار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، كما أن الاكتفاء الذاتي مسألة نسبية يحكمها توافر الموارد الطبيعية، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كافة المحاصيل، كما أن التوسع الأفقي في المشروعات القومية يقلل الفجوة ويحقق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي مهتم بشكل مباشر بالزراعة التعاقدية، وبالفعل استطاعت الدولة المصرية أن تحقق طفرة حقيقية على أرض الواقع.