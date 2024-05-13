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"مشروع مستقبل مصر".. نهضة زراعية تعزز الاكتفاء وتخفض الواردات (فيديو)

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو اليزيد

تحدث الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن بدء الحصاد في المرحلة الأولى من مشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والذي يمتد على طول محور روض الفرج الضبعة الجديدة.

وأشار أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن هذا المشروع، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل الخطوة الأولى نحو مشروع الدلتا الجديدة، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يبرز المشروع كمحرك رئيسي للزراعة المستدامة في مصر، مما يساهم في توفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "أبو اليزيد" على أهمية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وبنجر السكر، التي تعد من الركائز الأساسية في مشروع "مستقبل مصر"، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على الزراعة فحسب، بل يشمل مدن تنموية متكاملة الخدمات، مما يعد بمثابة قفزة نوعية في مسيرة التنمية الزراعية المصرية.

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