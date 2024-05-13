كيف سيجذب مشروع "مستقبل مصر" استثمارات جديدة؟.. خبير اقتصادي يكشف (فيديو)

نفى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، وجود أي تنافس بين الحكومة والقطاع الخاص في المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر شريكًا رئيسيًا في دعم المجتمع وتنفيذ المشروعات الضرورية.

وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن "مشروع مستقبل مصر" يمثل أحد أهم الكيانات العالمية في ميدان التنمية المستدامة، ويشمل مجالات متعددة كالزراعة، التصنيع الزراعي، الاقتصاد البيئي، والمشروعات التكاملية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في هذا المشروع لما يحمله من فوائد جمّة للمستثمرين.

وأشار إلى أن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في "مشروع مستقبل مصر" تسهم في تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، مضيفًا أن المشروع يتميز بتوفير فرص عمل واسعة، ويسهل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج وتوصيل المنتجات الزراعية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير، مما يعزز من قدرة مصر على النهوض بقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.