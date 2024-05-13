الإثنين 13 مايو 2024
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توك شو

أشرف زكي يكشف عن تحديات صناعة المسرح.. ويدعو لإحيائها (فيديو)

أشرف زكي
أشرف زكي

ألقى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الضوء على الصعوبات التي تواجه المسرح المصري والخطوات اللازمة لإعادة إحياء هذه الصناعة الهامة.

أوضح زكي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن المسرح المصري يشهد نقصًا في الإنتاجات الجيدة، مما أدى إلى إغلاق العديد من المسارح أو تحويلها إلى القطاع الخاص، بينما تم هدم البعض الآخر.

وأشار إلى أن المسرح كان يتمتع بحيوية قبل العام 2011، حيث كانت الجرائد تخصص صفحة يومية تحت عنوان "أين تذهب هذا المساء" لتسليط الضوء على العروض المسرحية.

وأكد "زكي" أنه منذ العام 2011 لم يشهد المسرح تصويرًا احترافيًا توثيقيًا لأي من العروض، مشيرًا إلى أن قرار وزارة المالية بإلغاء بند الإعلانات المسرحية قد أثر سلبًا على الصناعة، ودعا نقيب المهن التمثيلية إلى ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لدعم وتطوير المسرح في مصر.

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