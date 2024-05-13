الإثنين 13 مايو 2024
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أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

الزعيم عادل إمام
الزعيم عادل إمام

أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن تهانيه للفنان القدير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثمانين، مؤكدًا أن من يرغب في استكشاف تاريخ مصر الحديث يجد ضالته في أعمال الزعيم السينمائية.

وأشاد زكي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، بالمسيرة الفنية الحافلة لعادل إمام، مشيرًا إلى أنها تمتاز بالتميز والإمتاع، وأن الزعيم يتمتع بشهرة لا تقتصر على الوطن العربي فحسب، بل تمتد لتشمل العالم أجمع، وأضاف: "عادل إمام ليس مجرد اسم في عالم الفن، بل هو صانع تاريخ فني على مستوى العالم".

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للفنان الكبير، أكد "زكي" أنه يحافظ على اتصال مستمر بعادل إمام، مطمئنًا الجمهور على أن صحته جيدة جدًا، وأنه "بصحة زي الفل"، وذكر أنه يتلقى اتصالات من الزعيم بين الحين والآخر، يطمئن خلالها على صحة نقيب المهن التمثيلية، وأحيانًا يسدي إليه نصائح بشأن الفنانين الآخرين.

واختتم تصريحاته بالتعبير عن أمله في تنظيم احتفالية كبرى تليق بمكانة وتاريخ الفنان عادل إمام، مشيرًا إلى علاقته الطيبة بالجميع ومسافة الاحترام المتبادلة التي يحرص على الحفاظ عليها مع كافة الأطراف.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عادل امام الزعيم عزة مصطفى صالة التحرير الفن أعمال الزعيم السينمائية

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