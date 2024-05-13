الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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قصواء الخلالى: أكاذيب الكيان الصهيونى حول مصر لا تتوقف (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن هناك تصاعدًا إقليميًا على مستوى أحداث القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تنفي دائمًا الأكاذيب المستمرة حولها من قبل الكيان الصهيوني.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن هناك مصادر سيادية مصرية نفت تمامًا قبل قليل ما تم ذكره في وسائل إعلامية حول إجراء محادثات هاتفية بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس الشاباك رونان بار، بشأن أزمة معبر رفح، مؤكدة أن محددات الموقف المصرى واضحة ومعلنة للجميع.

وأشارت "الخلالي" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعتمد هذه الطريقة الملتوية بشكل دائم؛ لأنه يريد فتح المجال مرة أخرى مع الدولة المصرية، بهدف الوصول إلى اعتراف ضمني بتواجد قوات الاحتلال أمام معبر رفح من الجانب الفلسطيني كأمر طبيعي.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مصادر سيادية مصرية رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل رئيس الشاباك رونان بار رفح معبر رفح أزمة معبر رفح القضية الفلسطينية

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