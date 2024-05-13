استشاري بـ"الأمم المتحدة": مشروع "مستقبل مصر" سيعالج الفجوة الغذائية والدولارية (فيديو)

أكد الدكتور صفي الدين متولي، الاستشاري في مجال التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، على أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلي في تحقيق النجاح لمشروع مستقبل مصر الواقع بمنطقة الضبعة.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إلى أن المشروع يسير وفق خطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة، موضحا أن المشروع، الذي انطلق في أرض بور تبلغ مساحتها 2.2 مليون فدان، قد استند في تطوره على خمس ركائز أساسية تشمل البنية التحتية المتطورة، استصلاح الأراضي الزراعية والصحراوية.

وأكد على أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تستورد في السابق نحو 98% من المحاصيل الزيتية، وهو ما يعكس الحاجة الماسة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من موارد محلية.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصر تشهد حاليًا تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات وبذور، وحتى الآلات والمعدات اللازمة لعمليات التنمية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة والتقليل من الاعتماد على الواردات.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة عالميًا هو القضاء على الفقر، وذلك من خلال تبني أساليب إنتاج واستهلاك تحافظ على التوازن البيئي دون الإسراف في استخدام الموارد الطبيعية.