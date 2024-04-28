بسبب الشحات.. الشيبى أمام لجنة الانضباط بالجبلاية للتحقيق فى شكوى الأهلى ضده

وصل إلى مقر اتحاد الكرة المغربي محمد الشيبى، لاعب فريق بيراميدز، للتحقيق أمام لجنة الانضباط بعد الشكوى التى قدمها ضده النادي الأهلى في قضية اللاعب حسين الشحات.

شكوى الأهلي ضد الشيبي

وكان النادى الأهلى قد قدم شكوى فى الشيبي، لمخالفته اللوائح واللجوء للقضاء لتقديم شكوى ضد حسين الشحات في الأزمة التى وقعت بينهما في مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات ومحمد الشيبي وسباب بين الثنائي، وتفاقمت إلى أن قام الشحات بصفع الشيبي على وجهه.

وتدخل بعض المقربين من حسين الشحات لإنهاء الأزمة، وقام الشحات بالاعتذار إلى محمد الشيبي داخل غرف الملابس بعد المباراة في وجود هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، وكبار لاعبي الفريقين، إلا أن الأمور لم تهدأ بينهما.

وكان محمد الشيبي قد تغيب عن الحضور والمثول للتحقيق أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، بعد أن جرى استدعاؤه أمس الأحد، بسبب تواجده في المغرب.

واتهم مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، إدارة بيراميدز بالمناورة والتلاعب في أزمة اللاعب المغربي، بعد تحديد أكثر من موعد من قبل لجنة الانضباط لمثول اللاعب للتحقيق، دون أن يتم ذلك بسبب تهرب اللاعب من المثول أمام لجنة التحقيق فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل.

وكانت مشادة نشبت بين حسين الشحات لاعب الأهلي، والمدافع المغربي محمد الشيبي عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في يوليو الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

وعلى إثر تلك المشادة، قام الشحات بصفع اللاعب المغربي على وجهه، لتقرر رابطة الأندية بعدها إيقاف اللاعب مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه، إلى جانب غرامة مالية كبيرة قام الأهلي بتوقيعها على اللاعب بسبب تلك الواقعة.