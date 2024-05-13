الإثنين 13 مايو 2024
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طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل تعيش حالة انكسار كبيرة بعد عملية طوفان الأقصى

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعيش حالة انكسار كبيرة في المجتمع أثناء وبعد حرب عزة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بعدم وجود أولوية.

وأضاف "فهمي"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بدأت التساؤلات حول لماذا تحارب إسرائيل في الإقليم ولماذا تحتل أراضي لا تزال متصارع عاصمتها".

وتابع: "عندما تسأل الناس في إسرائيل أو خارجها عن العاصمة يقولون القدس أو تل أبيب، يقولون بعد كل هذه السنين لا نعرف عاصمتنا".

وأشار إلى أن العسكريين السابقين في إسرائيل دخلوا حربًا نظامية ضد الجيش المصري، ويُعتبرون مراكز القوى في الجيش الإسرائيلي، متابعًا: "هناك مراكز قوى في المجتمع الإسرائيلي تعمل وتتحرك لحماية الدولة وبقاؤها على قيد الحياة، وتحفظ حق إسرائيل في الحياة حتى هذه اللحظة" مشيرًا إلى أن العسكريين السابقين جزء من هؤلاء.

واستكمل: "في آخر 10 سنوات بدأ الجيش الإسرائيلي يسحب من الأموال المخصصة على الإنفاق على الصحة والتعليم، وأصبح الجمهور الإسرائيلي يتساءل لماذا كل ذلك ولم يدخل الجيش في حروب ضد إيران مثلًا فلماذا يفعل ذلك؟".

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