الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط طائرات مسيرة حوثية فوق خليج عدن

إسقاط طائرات مسيرة
إسقاط طائرات مسيرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين، أنها أسقطت طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي فوق خليج عدن.

وقالت القيادة في المركزية الأكريكية في بيان لها: "في حوالي الساعة 3:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكة في تدمير طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومين من إيران، فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيانها، أنه تقرر أن الطائرات بدون طيار التي أطلقها الحوثيون تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، لذلك تم إسقاطها.

وأكدت القيادة المركزية الأمركية، أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.

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