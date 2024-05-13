مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، لذا يكثر التساؤل عن مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لحثهم على الصلاة في المسجد.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في محافظات مصر

تنشر "الدستور " في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 /5 /2024، الموافق الخامس من شهر ذي القعدة 1445 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر، منها: (محافظة الإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية، ومرسي مطروح ومحافظة أسوان).

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 4:25 صباحًا.

أذان الظهر 12:51 صباحًا.

أذان العصر 4:28 مساءً.

أذان المغرب 7:40 مساءً.

أذان العشاء 9:07 مساءً.

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية

صلاة الفجر 4:26 صباحًا .

أذان الظهر 12:57 صباحًا.

أذان العصر 4:36 مساءً.

أذان المغرب 7:47 مساءً.

أذان العشاء 9:16 مساءً.

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر 1:21 مساء.

موعد أذان العصر 4:45 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:59 مساءً.

موعد أذان العشاء 9:20 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الإثنين

وقت صلاة الفجر 4:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:53 صباحًا.

موعد أذان العصر 4:25 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:37 مساءً.

موعد أذان العشاء 9:01 مساءً.

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أذكار الصباح اليوم الإثنين 13 مايو 2024

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر 12:39 صباحًا.

موعد أذان العصر 4:12 مساءً.

موعد أذان المغرب 7:24 مساءً.

موعد أذان العشاء 8:48 مساءً.