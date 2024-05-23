مفاضلة بين كريم وكوكا لقيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام الترجى

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادى الأهلى، مساء الغد، تدريباته على ملعب «مختار التتش» فى الجزيرة، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، المقررة إقامتها، غدًا، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، خلال التدريبات الأخيرة، على ملامح تشكيل «المارد الأحمر» أمام بطل تونس فى كل المراكز، باستثناء الظهير الأيسر، فى ظل غياب على معلول المصاب بقطع فى «وتر أكيلس»، وسط مفاضلة بين كريم فؤاد وأحمد نبيل «كوكا» لتولى مهام هذه الجبهة.

وعقد «كولر» جلسة مع لاعبى الأهلى، عرض فيها ملخص مباراة الذهاب فى رادس، لبيان الأخطاء التى وقعوا فيها، وكيفية تجنب تكرارها فى القاهرة، محذرًا من أن مباراة الإياب ستمثل ضغطًا كبيرًا على حامل اللقب.

وأوضح المدرب السويسرى أن الترجى يمتلك فرصتين للحصول على اللقب، هما الفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى، أما الأهلى فلا يملك سوى فرصة واحدة للتتويج باللقب، هى الفوز، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبى.

وشدد المدير الفنى للأهلى على حاجة المباراة للتركيز الكامل، وبذل كل جهد ممكن، وعدم الانشغال بإعلان قائمة المنتخب الوطنى، التى قد تدفع بعض اللاعبين للعب بحرص خوفًا من الإصابة.

ويعقد مارسيل كولر وكابتن الأهلى، قبل مران اليوم، مؤتمرًا صحفيًا للرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة عن مواجهة النهائى، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف».

ويحضر خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، الاجتماع الفنى الخاص بالمباراة، المقرر عقده فى وجود مندوبى «كاف» والترجى التونسى، للاتفاق على الزى الرسمى للفريقين، وموعد وصولهما أرض الملعب.

وغادر على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، المستشفى الذى خضع فيه لجراحة وتر «أكيلس»، وعاد إلى منزله بالفعل، بعد أن اطمأن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالفريق، على كل المؤشرات الخاصة به.

وحذر «جاب الله» النجم التونسى من حضور النهائى فى المدرج، مشددًا على أهمية خضوعه إلى راحة تامة، لأن جراحة وتر «أكيلس» ليست سهلة، وتتطلب تجنب أى مجهود غير ضرورى حتى الشفاء التام.

وحصل «معلول» على راحة سلبية لمدة أسبوعين، من المقرر أن يقضيهما فى القاهرة، مع تولى الجهاز الإدارى بالأهلى استخراج تأشيرة السفر الخاصة به، انتظارًا لخضوعه إلى برنامجه التأهيلى فى ألمانيا أو النمسا أو قطر، وفقًا لما يحدده الجهاز الطبى، مع غيابه عن الملاعب لفترة تمتد إلى ٦ أشهر على أقصى تقدير.