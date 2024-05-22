خالد بيبو يحذر من العروض الخارجية قبل النهائي الإفريقي

عقد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي جلسة خاصة مع اللاعبين عقب العودة من الراحة السلبية، طالبهم بضرورة الابتعاد عن وكلاء اللاعبين في الوقت الراهن، خاصة بعد الاتصالات التي تلقاها حول احتراف محمد عبدالمنعم في الصيف.

وكشف مصدر مسئول أن إدارة الكرة لم تتلقى أي عروض تطلب ضم محمد عبدالمنعم سواء من موناكو الفرنسى أو أى ناد آخر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف المصدر أن مدير الكرة أكد للاعبين أنه لو كانت هناك عروض فلن يتم مناقشتها الآن من أجل منح الجميع التركيز وعدم تشتيت أذهان اللاعبين فى الفترة الحالية وحتى الانتهاء من مباراة الإياب أمام الترجى.

وشدد المصدر أن خالد بيبو أكد أنه لا مجال للحديث عن تجديد أو تمديد أى من عقود اللاعبين أو موقف انضمام اللاعبين الدوليين إلى المنتخب الوطنى الأول خاصة أنه لم يصل للنادى أى شىء رسمى من قبل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى.

في المقابل حدد مسئولو الترجي التونسي وصول بعثة الفريق اليوم الأربعاء إلى القاهرة لخوض مباراة العودة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقررأن يخوض الفريق التونسي التدريب مرتين في القاهرة يومي الخميس والجمعة استعدادا لمواجهة الأهلي السبت القادم علي ستاد القاهرة الدولي.

وسيكون محمود الخطيب ومعه وفد رفيع المستوي من إدارة النادي لاستقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة الدولي وحسن الضيافة والرد على حسن استقبال بعثة الأهلي في رادس.