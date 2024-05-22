اليوم.. ثلاثى الأهلى يتحدثون لوسائل الإعلام قبل مواجهة الترجى

يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للتحدث إلى وسائل الإعلام المختلفة، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قبل بداية المران.

ومن المقرر إجراء لقاءات مع 3 من لاعبي الأهلي، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف» وذلك قبل بداية المران.

لاعبو الأهلي يواصلون التدريب استعدادًا لمواجهة الترجي

ويواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في لقاء الذهاب، والذي أقيم يوم السبت الماضي، على استاد "حمادي العقربي" في رادس بتونس.

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا سابقًا، ناقش خلاله الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء، حيث تحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بنادي الأهلي على مر الأجيال.

وتقرر أن يكون محمود الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

الأهلي يفتقد خدمات علي معلول أمام الترجي

كان فريق الأهلي قد تلقى صدمة بعد إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، خلال مشاركته في مواجهة الذهاب أمام الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليخضع لعملية جراحية ناجحة بأحد المستشفيات الخاصة.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الجراحة تمت بنجاح وسوف يحصل علي معلول على راحة لمدة أسبوعين، يبدأ بعدها البرنامج التأهيلي وفقًا للبروتوكول المتعارف عليه.