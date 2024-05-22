الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد قرار اعتزاله.. ماذا قدم توني كروس في مسيرته الكروية؟

توني كروس
توني كروس

"عالم كرة القدم حزين؛ لأن لاعب كرة قدم تاريخي سيرحل"، بهذه الكلمات المؤثرة ودع نجوم الكرة زميلهم الألماني توني كروس بعد قرار اعتزاله نهائيًا.

وأعلن الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الساعات الماضية، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقبلة. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ماذا قدم توني كروس مع ريال مدريد؟

وكان توني كروس قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني.

وعلى مدار  10 سنوات كاملة، قدّم توني كروس العديد من الإنجازات مع ريال مدريد، وذلك على النحو التالي:

- شارك في 463 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالهم 28 هدفًا، وقدم 98 تمريرة حاسمة.

- حصد 22 بطولة مع ريال مدريد، بواقع 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 كأس السوبر الإسباني، لقب وحيد في كأس ملك إسبانيا، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس السوبر الأوروبي، و5 كأس العالم للأندية.

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ماذا قدم توني كروس في مسيرته الكروية؟

- بدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

- وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

- شارك في 205 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني، سجل خلالهم 24 هدفًا، وقدم 49 تمريرة حاسمة.

- شارك في 48 مباراة مع باير ليفركوزن الألماني، سجل خلالهم 10 أهداف، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

- وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك في 108 مباراة مع منتخب ألمانيا، سجل خلالهم 17 هدفًا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

كروس توني كروس ريال مدريد بايرن ميونخ باير ليفركوزن

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