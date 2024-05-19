مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-5-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بجانب مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، ومباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة الإسماعيلي ضد بيراميدز: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

- مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6

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• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أرسنال ضد إيفرتون: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7

- مباراة بيرنلي ضد نوتينجهام فورست: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة تشيلسي ضد بورنموث: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة كريستال بالاس ضد أستون فيلا: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لوتون تاون ضد فولهام: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد توتنهام هوتسبير: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد إشبيلية: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 9

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7

- مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع مساء على قناة beIN Sports HD 8

- مباراة ريال بيتيس ضد ريال سوسييداد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 1

- مباراة قادش ضد لاس بالماس: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة ريال مايوركا ضد ألميريا: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة غرناطة ضد سيلتا فيجو: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 3

- مباراة فالنسيا ضد جيرونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة فياريال ضد ريال مدريد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ساسولو ضد كالياري: في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة أودينيزي ضد إمبولي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة مونزا ضد فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 2

- مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة روما ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- مباراة تولوز ضد ستاد بريست: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN SPORTS XTRA 2

- مباراة لوريان ضد كليرمون فوت 63: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة موناكو ضد نانت: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ليل ضد نيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة ليون ضد ستراسبورج: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة ستاد ريمس ضد رين: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

- مباراة لانس ضد مونبلييه: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 7

- مباراة لوهافر ضد مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة ميتز ضد باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بمنافسه الترجي التونسي، في مواجهة جديدة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس بتونس، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة منافسه نهضة بركان المغربي، على استاد "القاهرة الدولي"، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "الملعب البلدي" بالمغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، يوم 6 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، على أن تُقام مواجهة غينيا بيساو في موعدها يوم 10 من الشهر نفسه.