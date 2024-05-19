الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقوبة جديدة تنتظر مصطفى محمد مع نانت بسبب رفضه حملة دعم المثلية

مصطفى محمد
مصطفى محمد

ينتظر نجمنا المصري مصطفى محمد، المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي، عقوبة جديدة رفقة ناديه؛ بسبب حملة دعم المثلية الجنسية.

وكان مصطفى محمد قد رفض ارتداء شارة دعم المثلية في مباراة نانت المرتقبة أمام موناكو، المقرر إقامتها اليوم الأحد، على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الفرنسي.

وبناءً عليه، سيغيب مصطفى محمد عن مباراة نانت ضد موناكو في الدوري الفرنسي؛ بسبب رفضه ارتداء شارة دعم المثلية.

عقوبة جديدة تنتظر مصطفى محمد بسبب حملة المثلية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رابطة الأندية الفرنسية ابتكرت نظامًا جديدًا وأكثر سرية هذا العام، بشأن حملة دعم المثلية الجنسية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن رابطة الأندية تريد وضع شارة مسابقة قوس قزح بدلًا من الأرقام الموجودة على ظهر القمصان، بالإضافة إلى كلمة رهاب المثلية مشطوبة باللون الأحمر.

وأكدت الصحيفة، في تقريرها، أن مصطفى محمد سيرفض المشاركة في هذه الحملة، وبالتالي سيتعرض لعقوية مالية جديدة، دون تحديد قيمتها حتى الآن.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يرفض فيها مصطفى محمد المشاركة في حملة دعم المثلية، حيث سبق وتلقى عقوبة الغرامة المالية من النادي؛ بسبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز.

وشارك مصطفى محمد، صاحب الـ26 عامًا، في 29 مباراة مع نانت في جميع المسابقات خلال الموسم الجاري 2023/ 2024، سجل خلالها 8 أهداف، وصنع هدفين آخرين.

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ترتيب نانت وموناكو في الدوري الفرنسي

ويتواجد فريق نانت حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري  الفرنسي خلال الموسم الجاري برصيد 33 نقطة.

بينما يتواجد فريق موناكو حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري  الفرنسي برصيد 64 نقطة، خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 73 نقطة.

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