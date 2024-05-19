تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، في إياب المباراة النهائية من المسابقة الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، على إستاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، على الملعب البلدي في المغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: عماد نبيل دونجا - أحمد حمدي - محمد شحاته.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وتُذاع مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الرياضية على التردد الأرضي.

حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

ويُدير مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، طاقم تحكيم سنغالي بقيادة عيسى سي، ويساعده كلًا من جبريل كامارا ونوح بانجورا، ومعهم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا.

بالإضافة إلى الجابوني بيير أتشو حكم فيديو، والموريتانية ماريا ريفيت مساعد أول حكم فيديو، والتونسي خليل حساني مساعد ثانٍ حكم فيديو.