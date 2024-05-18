السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقرير: مصطفى محمد يرفض المشاركة فى حملة دعم المثلية الجنسية بالدورى الفرنسى

مصطفى محمد
مصطفى محمد

رفض مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطني المحترف ضمن صفوف فريق نانت الفرنسي، ارتداء شارة دعم المثلية في مباراة فريقه المقبلة.

ويحل فريق نانت ضيفًا على نظيره موناكو، غدًا ضمن لقاءات الجولة الـ34 لبطولة الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة Ouest france أن مصطفى محمد لن يشارك في مباراة فريقه المقبلة أمام موناكو، بسبب رفضه المشاركة في حملة لدعم المثلية الجنسية.

وأفادت الصحيفة في تقريرها بأنها ليست المرة الأولى التي يرفض مصطفى محمد المشاركة في هذه الحملة، وتلقى عقوبة الغرامة المالية من النادي بسبب رفضه المشاركة في مباراة تولوز.

وقالت الصحيفة إن مصطفى ليس اللاعب الوحيد الذي رفض المشاركة في هذه الحملة لأسباب دينية.

وأشارت إلى أن رابطة الدوري الفرنسي ابتكرت نظامًا أكثر سرية بدلًا من أرقام قوس قزح على القمصان، ستحمل القمصان شارتين وهما شعار المسابقة بألوان دعم المثلية وكلمة رهاب المثلية مشطوبة باللون الأحمر.

وغاب مصطفى محمد عن قائمة فريق نانت المستدعاة لخوض مباراة موناكو، ولكن لم يعلن النادي عن إصابته أو سبب غيابه عن المشاركة في المباراة.

مصطفى محمد نانت المنتخب الوطني موناكو الدوري الفرنسي

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