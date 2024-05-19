وسائل الإعلام العالمية تُشيد بـ"تيفو" جماهير الترجى الداعمة لـ"فلسطين"

أشاد بعض الوسائل الإعلامية العالمية باحتفال جماهير الترجي التونسي ورفعهم لافتات في جميع أرجاء الملعب، قبل مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخطف مشجعو الترجي التونسي الأنظار قبل مواجهة الأهلي، والتي جمعت بينهما على ملعب "حمادي العقربي"، مساء أمس السبت، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحرصت جماهير الترجي التونسي على دعم غزة وشعب فلسطين ضد جرائم الكيان الصهيوني، من خلال رفع لافتات تحمل كلمات “صنع في غزة”، “كن بجانب الحق.. بجانب التاريخ”، “أرض حرة في عالم محتل.. هذه هي قيمنا النبيلة" و“نحنُ نقفُ مع فلسطين”.

وسائل الإعلام العالمية تُشيد بـ“تيفو” جماهير الترجى الداعمة لفلسطين

وكانت البداية مع صحيفة "موازييك" التونسية، التي نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، والتي يظهر خلالها اللافتات الداعمة لفلسطين.

وعلى الصعيد العالمي، كتب موقع "Centre Goals":"تيفو لا يُصدق قام به مشجعو الترجي الرياضي التونسي لدعم فلسطين، في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

بينما كتب موقع "instant Foot":"أنصار الترجي التونسي ينشرون تيفو رائعًا دعمًا لفلسطين".

وأضاف الموقع: "هذا التيفو تحية لمحامي محكمة العدل الدولية من جنوب إفريقيا، وألتراس سلتيك، والرئيس الكولومبي وأعلام الدول الداعمة للقضية الفلسطينية".

موعد مباراة الأهلى والترجى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مواجهة نارية جديدة أمام الترجي التونسي، على استاد "القاهرة الدولي"، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو، في إياب المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد وصلت إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، قادمة من تونس، بعدما خاض الأهلي لقاء الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.