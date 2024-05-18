تشاكا وشاكيري على رأس قائمة منتخب سويسرا لبطولة يورو 2024

أعلن مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوم 14 يوليو المقبلين.

قائمة منتخب سويسرا في يورو 2024

وشهدت قائمة منتخب سويسرا تواجد شيردان شاكيري لاعب ليفربول السابق، وجرانيت تشاكا، قائد أرسنال السابق ونجم باير ليفركوزن الحالي، وغيرهم من اللاعبين المميزين.

وجاءت قائمة منتخب سويسرا استعدادًا لخوض منافسات يورو 2024، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارفن كيلير (وينترثور السويسري)، يان سومير (إنتر ميلان الإيطالي)، يوفون موفوجو (لوريان الفرنسي)، باسكال لوريتز (لوزيرن السويسري)، جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند الألماني).

خط الدفاع: مانويل أكانجي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أوريلي أميندا (يونج بويز السويسري)، نيكو إيلفيدي (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني)، أوليسيس جارسيا (أولمبيك مارسيليا الفرنسي)، ألبيان هاجداري (لوجانو السويسري)، كيفين مبابو (أوجسبورج الألماني)، براين أوكوه (ريد بول سالزبورج النمساوي)، بيشير أوميراجيك (مونبيليه الفرنسي)، ريكاردو رودريجيز (تورينو الإيطالي)، فابيان شار (نيوكاسل الإنجليزي)، ليونيداس شتريجيو (شتوتجارت الألماني)، سيلفان ويدمير (ماينز الألماني)، سيدريك زيسيجر.

خط وسط الملعب: ميشيل أبيتشير (بولونيا الإيطالي)، ريمو فيرولير (بولونيا الإيطالي)، جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن الألماني)، أوران بيسليمي (لوجانو السويسري)، أردون جاشاري (لوزيرن السويسري)، جويل مونتيرو (يونج بويز السويسري)، دينيس زكريا (موناكو الفرنسي)، فينسينت سيرو (تولوز الفرنسي)، فيليب أورجينيتش (يونج بويز السويسري)، فابيان ريدير (ستاد رين)، شيردان شاكيري (شيكاجو فاير الأمريكي).

في خط الهجوم: ستيفين زوبير (آيك أثينا اليوناني)، دان ندوي (بولونيا الإيطالي)، روبن فارجاس (أوجسبورج الألماني)، ريناتو ستيفين (لوجانو السويسري)، نواه أوكافور (ميلان)، زيكي أمدوني (بيرنلي الإنجليزي)، بريل إمبولو (موناكو الفرنسي)، أندي زيكري (جينك البلجيكي)، كوادو دواه (لودوجوريتس البلغاري).

مجموعة منتخب سويسرا في يورو 2024

ويتواجد منتخب سويسرا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات ألمانيا والمجر وأسكتلندا.

ويستهل منتخب سويسرا مشواره في بطولة يورو 2024، بمواجهة المجر في الجولة الأولى، قبل أن يواجه اسكتلندا في الجولة الثانية، ثم ألمانيا المُضيفة في الجولة الثالثة والأخيرة.