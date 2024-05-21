رسميًا.. توني كروس يعتزل كرة القدم في هذا الموعد

أعلن الألماني توني كروس، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد بطولة أمم أوروبا المقبلة.

ويلعب توني كروس ضمن صفوف فريق ريال مدريد منذ انضمامه من نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف 2014.

وكتب كروس عبر حسابه على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي "انستجرام": "17 يوليو 2014، يوم تقديمي لاعبًا لريال مدريد ذلك اليوم الذي غير حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن بشكل خاص كإنسان كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ بالعالم".

وأضاف كروس: "بعد 10 سنوات في نهاية الموسم حان وقت نهاية هذا الفصل، لن أنسى هذه الفترة الناجحة، أود بشكل خاص أن أشكر الجميع الذين رحبوا بي بقلب مفتوح ووثقوا بي، ولكن بشكل خاص أود أن أشكركم أنتم مدريديستا، لتأثيركم والحب الذي قدمتوه لي من اليوم الأول حتى الأخير".

وأكمل: "في الوقت نفسه هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد بطولة أوروبا، كما قُلت دائمًا ريال مدريد هو النادي الأخير لي، أنا سعيد وفخور أنني استطعت اختيار الوقت المثالي لقراري وأن بإمكاني اتخاذه بنفسي".

وأنهى: "طموحي كان دائمًا إنهاء مسيرتي في أفضل مستوياتي، من الآن فصاعدًا هناك فكرة واحدة فقط، نجلب الـ15، هلا مدريد".



وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.