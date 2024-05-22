الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الفرنسى يتدخل.. آخر التطورات بشأن مشاركة مبابى فى أوليمبياد باريس 2024

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يزال الغموض يحوم حول إمكانية مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

وحسب التقارير الصحفية، فإن مبابي يريد المشاركة في أوليمبياد باريس 2024، ولكن فريق ريال مدريد يرفض تمامًا مشاركة أي لاعب من لاعبيه في الأوليمبياد؛ نظرًا لأن الفريق يستعد للموسم الجديد في هذا الوقت، الأمر الذي يُنذر بأزمة مرتقبة بين النادي الملكي ومبابي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ولكن قد يتغيّر الأمر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تواجد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في باريس، أمس الثلاثاء، وذلك لتلبية دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم للاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيس المنظمة.

موقف الريال تجاه مشاركة مبابي في الأوليمبياد 

وبهذا الصدد، أفادت صحيفة "فووت ميركاتو" الفرنسية بأن فلورنتينو بيريز التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في عشاء جمع بينهما ليتبادلا أطراف الحديث بشأن مشاركة لاعبي الفريق مع منتخب فرنسا الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024.

ويلعب الثنائي الفرنسي إدوارد كامافينجا، وأوريلين تشواميني في صفوف ريال مدريد، ومن المتوقع أن ينضم إليهما كيليان مبابي بعد رحيله من باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن كيليان مبابي قد يُشارك في أوليمبياد باريس، لا سيما وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى أن مشاركة مبابي بمثابة "قضية وطنية".

في الوقت ذاته، قالت أرانشا رودريجيز الصحفية بإذاعة "كوبي" الإسبانية، والمقربة من إدارة ريال مدريد: "كيليان مبابي لن يلعب في أوليمبياد باريس، سينضم إلى ريال مدريد ليبدأ مشواره في شهر أغسطس".

وفي حال انضمام كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2024، فإنه من المرجح أن يوّقع عقدًا لمدة 5 سنوات.

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قرعة أوليمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - نيوزيلاندا - الولايات المتحدة الأمريكية - منتخب من الملحق الأفرو آسيوي.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - أوكرانيا - ثالث بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - وصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا – الدومنيكان.

المجموعة الرابعة: بطل كأس آسيا 2023 - مالي - باراجواي - الكيان الصهيوني.

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