أول ظهور لـ"مرموش" بعد جراحة ناجحة فى اليد

ظهر عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لأول مرة بعد إجراء عملية ناجحة في اليد.

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، منذ أيام، أن النجم المصري سيخضع لجراحة في يده اليسري.

مرموش

وحسبما ذكر النادي في بيان رسمي، فإن مرموش، الذي انتقل من فولفسبورج إلى آينتراخت في بداية الموسم الماضي، يعانى من مشاكل في اليد المعنية منذ فترة، مما يجعل التدخل الجراحي أمرًا لا مفر منه.

وتمنى النادي الألماني، في بيانه، جراحة ناجحة لعمر مرموش.

وبذلك، سيغيب مرموش عن المعسكر المقبل لمنتخب مصر، والذي سينطلق مطلع الشهر المقبل، والذي سيشهد خوض «الفراعنة» مباراتين أمام كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشارك النجم المصري فى 41 مباراة خلال الموسم المنصرم مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، سجل فيها 17 هدفًا، بما في ذلك هدف التعادل في مباراة الجولة الرابعة والثلاثين ضد لايبزيج، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

واحتل فرانكفورت، المركز السادس في ترتيب الدوري الألماني، برصيد 47 نقطة.