يورجن كلوب: لن أدرب فريقًا آخر فى الدورى الإنجليزى بعد ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن موقفه من تدريب نادٍ إنجليزي آخر في المستقبل بعد رحيله عن الريدز.

وكان يورجن كلوب قد اتخذ قراره النهائي، وأعلن عن رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري 2023/2024.

وسيخوض يورجن كلوب آخر مباراة له مع ليفربول، عندما يواجه وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

يورجن كلوب يكشف موقفه من تدريب فريق إنجليزي آخر

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، تصريحات يورجن كلوب، قائلًا: "من المؤكد أن الوقت المُخصص لي في إنجلترا قد انتهى".

وأضاف: "لن أقوم بتدريب فريق آخر في الدوري الإنجليزي، لن يحدث ذلك".

وأكد: "عندما أقرر العودة للتدريب سيكون بعيدًا تمامًا عن هذه البطولة".

واختتم كلوب تصريحاته، قائلًا: "سأحصل على استراحة لفترة طويلة جدًا بعد الرحيل عن ليفربول".

يذكر أن أرني سلوت، المدير الفني لفريق فينورد الهولندي، قد أعلن في وقت سابق، عن توليه قيادة ليفربول الإنجليزي اعتبارًا من الموسم المقبل 2024/2025، خلفًا للألماني يورجن كلوب.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/2024.

ومن المُقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، خلف مانشستر سيتي وأرسنال أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 88 و86 نقطة على التوالي.

بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة.