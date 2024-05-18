السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا ينتظر محمد صلاح ضد وولفرهامبتون فى جولة ختام الدورى الإنجليزى غدا؟

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، لمواجهة وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "أنفيلد رود"، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتشهد هذه المباراة أيضًا الظهور الأخير للمدرب الألماني يورجن كلوب كمدير فني لفريق ليفربول، حيث قرر الرحيل عن منصبه بعد نهاية الموسم.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام وولفرهامبتون؟

وبهذا الصدد، نستعرض لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- يستعد محمد صلاح لخوض المباراة رقم 15 أمام وولفرهامبتون.

- خاض صلاح 14 مباراة سابقة أمام وولفرهامبتون في مختلف البطولات (بواقع 11 مباراة في الدوري الإنجليزي وثلاث مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي)، وجميعهم بقميص ليفربول.

- ساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق 11 انتصارًا، وتعادل وحيد، مقابل هزيمتين.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 5 أهداف في مرمى وولفرهامبتون، ومثلهم 5 تمريرات حاسمة. 

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ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وولفرهامبتون؟

- يرغب محمد صلاح في هز شباك وولفرهامبتون، لرفع رصيده التهديفي أمام الخِصم إلى 6 أهداف.

- في حال مشاركته، فإن محمد صلاح سيخوض المباراة رقم 250 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وسبق لـ"مو" المشاركة في 249 مباراة مع ليفربول في البريميرليج، سجل خلالهم 155 هدفًا، وقدم 68 تمريرة حاسمة.

وإجمالًا، خاض محمد صلاح 348 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات، مُسجلًا 211 هدفًا، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدّافين التاريخيين للنادي الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة.

بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.

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