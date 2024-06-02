حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

عادت الموجة الحارة لتسود حالة الطقس في كافة ارجاء البلاد مع توقعات باستمرار هذه الموجة على مدار الاسبوع الجاري كاملًا بل وتكون شدتها وذروتها نهاية الاسبوع.

نرصد في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يسود اليوم الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد في بيانها وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (40:60 كم/س) وارتفاع الأمواج (2:3 متر).

حالة الطقس غدًا

وعلى نفس المنوال يسود غدا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الانحاء حار على السواحل الشمالية معتدل على شمال البلاد.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 37 23

نخل 35 15

كاترين 33 14

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 22

العلمين 32 22

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 41 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 30