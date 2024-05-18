السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المتحدة للرياضة" تواصل نجاحاتها وتنظم احتفالية نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

تواصل الشركة المتحدة للرياضة نجاحاتها وتقديم خدماتها في الأحداث الرياضية المختلفة، وتنظم احتفالية نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكذلك نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر اقامتهما يومي 19 و25 مايو الجاري.

وذلك بعد نجاح الشركة المتحدة للرياضة فى تنظيم عدة بطولات قارية و دولية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في نهائي الكونفيدرالية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، غدًا الأحد الموافق 19 مايو، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على "الملعب البلدي" بالمغرب، قد انتهت بهزيمة الزمالك بنتيجة 1-2.

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موعد مباراة الأهلي القادمة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

بينما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي الرياضي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، في رادس، في ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي.

في حين تُقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب نهائي دورى الأبطال.

المتحدة للرياضة دورى ابطال افريقيا الكونفيدرالية الزمالك الاهلى دورى الأبطال

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