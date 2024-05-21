الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوكا مودريتش يودع تونى كروس برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

لوكا مودريتش - توني
لوكا مودريتش - توني كروس

ودع الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني، زميله ورفيقه توني كروس الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وكان كروس البالغ من العمر 34 عامًا قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ونشر مودريتش صورة تجمعه بـ كروس عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، معلقًا: أواجه صعوبة في كتابة هذه الكلمات.
عالم كرة القدم حزين لأن لاعب كرة قدم تاريخي سيرحل، وأعترف لك أنني حزين جدًا أيضًا. يا رجل أنت أسطورة هذه الرياضة وأسطورة ريال مدريد".

وأوضح: "لقد استمتعت حقًا باللعب بجانبك. لقد كان شرفًا حقيقيًا أن أشارككم في قلب دفاع ريال مدريد.. لديك صفات تجعلك لاعب كرة قدم فريدًا ومميزًا، ولن يكون هناك توني كروس آخر أبدًا".

وزاد: "ليالي أوروبية لا تُنسى، ألقاب، سحر البرنابيو.. لن ننسى أبدًا هذا الوقت الذهبي في نادي حياتنا، لقد حققت كل شيء ولكن لا يزال أمامنا هدف واحد، فلنذهب للقب الخامس عشر في دوري الأبطال.. سأفتقدك يا ​​صديقي”.

وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وهذا النادي بيته وسيبقى كذلك".

وانضم توني كروس لصفوف ريال مدريد قادمًا من نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف 2014.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي اعتزال توني كروس كرة القدم عقب نهاية بطولة أوروبا المقبلة، ذاكرًا الإنجازات التي حققها اللاعب الألماني بقميص الفريق خلال مسيرته.

وقال ريال مدريد في بيانه: "توني كروس سيبقى في قلوب كل جماهير ريال مدريد للكرة الممتازة التي قدمها وكونه لاعب قدم كل شئ من أجل القميص ومثل قيم ريال مدريد".

وتمنى ريال مدريد وافر الحظ لتوني كروس وعائلته في المرحلة الجديدة من حياته.

وسبق أن عاد توني كروس من اعتزاله اللعب دوليًا للمشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا المقبلة والتي تستضيفها بلاده بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.

وبدأ توني كروس مسيرته ضمن ناشئي نادي جرايفسفالدر إف سي، ثم انضم لشباب نادي هانزا روستوك في صيف 2002، وصعد لفريق تحت 17 عامًا في صيف 2004 ثم انتقل لشباب بايرن ميونخ تحت 19 عامًا في صيف 2006، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في صيف عام 2007.

وانضم لصفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة في يناير 2009، ثم عاد لبايرن ميونخ في صيف 2010، وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لنادي ريال مدريد.

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