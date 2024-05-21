الخطيب يجتمع مع لجنة تنظيم نهائى الأبطال لتفادى أزمة التتويج الكونفيدرالية

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع اللجنة الجديدة لتنظيم المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

وكشف مصدر مسئول أن المجلس الأحمر قد شكل لجنة برئاسة المهندس خالد مرتجى أمين الصندوق وتضم معه سعد شلبى المدير التنفيذى ومسئولي الإدارات المعنية بالنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن الخطيب وجه اللجنة بتنظيم إياب النهائي بالصورة التي تليق بالنادي وتفادي المشاكل التي تحدث في النهائيات وآخرها الأزمة في حفل تتويج الزمالك بالكونفدرالية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الأهلي طلب من لجنة تنظيم المباراة ضرورة متابعة كل الخطوات مع إدارة هيئة ستاد القاهرة والجهات المعنية ووزارة النقل لتوفير وسائل مواصلات لجماهير القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن الخطيب أعطى تعليماته بضرورة المعاملة بالمثل مع وفد الترجي التونسي والجماهير التونسية قبل لقاء الإياب بعد حسن الحفاوة التي تلقتها بعثة الأهلي في رادس.

الخطيب على رأس وفد الأهلي في استقبال بعثة الترجي

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عدة اجتماعات للوقوف على كافة الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي الشقيق والمحدد لها السبت المقبل باستاد القاهرة.

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر مدير الإعلام، مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء.

وتحدث الخطيب عن الاستقبال مشددا على ضرورة أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال.

وتقرر أن يكون الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وكلف رئيس النادي، الدكتور سعد شلبي وسمير عدلي وجمال جبر بكافة الترتيبات اللازمة، والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي، وأن يكون الاستقبال «طيبًا» ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين، وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة، خاصة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.