الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يسعى لإيقاف نزيف النقاط المحلى أمام زد فى السلام

الأهلى
الأهلى

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي نظيره زد إف سي، على استاد "السلام"، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري.

الأهلي يواجه زد في دوري نايل

ويدخل فريق الأهلي مباراة اليوم وهو يبحث عن حل لإيقاف نزيف النقاط المحلي بعد الخسارة من البنك برباعية والتعادل الإيجابي مع إنبي وظل في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات وله 7 مباريات مؤجلة حتي الآن.

في المقابل، يدخل فريق زد، بقيادة مجدي عبدالعاطي، اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة في الدوري قبل لقاء اليوم ويرغب الفريق في كسر سلسلة التعادلات الأخيرة سواء أمام المصري وسيراميكا ومودن فيوتشر.

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مارسيل كولر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة زد

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة زد من أجل استعادة الانتصارات المحلية وإيقاف فقدان النقاط التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

وحذر كولر خط الدفاع من تكرار الأخطاء الفردية التي ظهرت في لقاء إنبي سواء في التمركز أو تقارب الخطوط خلال سير اللقاء وهدد باستبعاد أي لاعب يتعمد اللعب بالفردية.

وتابع المدير الفني أن مباراة صعبة للغاية أمام فريق يجيد اللعب أمام الفرق الكبري ويسير بشكل جيد ويمتلك مفاتيح لعب بشكل رائع ولا بد من التركيز في هذه المباراة.

وأكد كولر أنه لن يرضي  باستمرار نزيف النقاط، وهناك لاعبون طلبوا الفرصة وعندما حصلوا عليها كانوا خارج الخدمة وفي حالة تكرار الأمر لن يكون لهم دور مع الفريق حتي نهاية الموسم.

وشدد مارسيل كولر على أن مباراة زد مواجهة ليست سهلة ولا بد من الجدية خاصة أنها البروفة الأخيرة قبل لقاء القمة ولا بد من علاج الأخطاء في التمركز وحالة السرحان في الخط الخلفي.

الاهلى زد إف سي دوري نايل الدورى المصرى مارسيل كولر

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