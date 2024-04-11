الليلة.. الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة نغمة الانتصارات فى الدورى

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن لمسابقة دوري نايل.

المباراة تعني الكثير للفريقين خاصة أن الزمالك فقد 18 نقطة في 11 مباراة، بينما فقد منافسه التقليدي الأهلي تسع نقاط في 9 مباريات وفقد بيراميدز 13 نقطة في 14 مباراة وبالتالي أى نتيجة سلبية ستؤثر على موقف الزمالك في المنافسة سواء على بطولة الدوري أو المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الزمالك ثلاث مباريات في الدوري تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز تعادل في الأولى مع الإسماعيلي بدون أهداف وفز في الثانية على الداخلية بهدف وخسر الثالثة أمام الجونة 2-3 ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 .

ويستعيد الزمالك جهود الثلاثي عبدالله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر الذين لم يشاركوا في مباراتي مودرن فيوتشر في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية كما يغيب محمد صبحي ومحمود علاء وإبراهيم نداى ويوسف أوباما ومصطفى شلبي بسبب الإصابة وشيكابالا لإصابته بنزلة برد وسيقوم جوزيه جوميز بإجراء تغييرات في الخط الهجومي والدفع بناصر ماهر وعبدالله السعيد مع أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وهناك استقرار على الرباعي الدفاعي عمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد أبوالفتوح وعلى وجود نبيل عماد دونجا في الوسط وسيلعب بجواره محمد شحاتة أو أحمد حمدي.

الجهاز الفني للزمالك حرص على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين عقب مباراة مودرن فيوتشر وركز خلال التدريبات على الجانب الخططي والكرات الثابتة والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعمر عبدالعزيز وحمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبدالمجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد أبوالفتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبدالله نيمار وناصر ماهر وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الثالث برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الاتحاد السكندري سبعة انتصارات وتعادل ست مرات وخسر مباراتين وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على انبي والمصري والتعادل مع البنك الأهلي ومودرن فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 30 والصعود لقمة الدوري.

22 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الزمالك

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار 22لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح وشريف رضا ومصطفى إبراهيم ومحمود شبانة وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وكريم الديب والحبيب حسن وخالد الغندور ومورو ساليفو وعمرو صالح وعمرطارق الوحش وناصر ناصر وهاني الطامي وأحمد عادل ميسي وعبدالغني محمد وأحمد عيد وبيكالي أوبامي، وبينجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو.

يدير المباراة أحمد الغندور حكم ساحة ويساعده أحمد توفيق ومحمد عزازى ومعهم نادر قمر الدولة حكما رابعا وطارق مجدى حكم فيديو ومحمد سلامة "ميدو" مساعد حكم فيديو.