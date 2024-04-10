موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة

دائما ما تحمل الأعياد والمناسبات ذكريات سيئة لجماهير الزمالك، عندما يخوض مباريات رسمية كنت محلية أو قارية، لذلك أصبح البحث عن موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بدوري نايل (نسخة 2023/2024)، هو المسيطر على كافة محركات جوجل الآن.

ويأتي ذلك، بعد سلسلة تعثرات منافس الزمالك اللدود (الأهلي)، مؤخرا بدوري نايل، حيث تأمل جماهير الأبيض في استغلال سقطات الأحمر والفوز بجميع مؤجلاته، من أجل الوصول للقمة والانقباض عليه.

ويخطط البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء، لخطف النقاط الثلاثة، لمحو ذاكرة الاخفاقات المستمرة للفريق مع الأعياد والمناسبات، حيث تقام مواجهة الغد خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك (2024).

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

ويأتي موعد مباراة الزمالك امام الاتحاد السكندري، في السابعة مساء غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي غدا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري بدوري نايل (2023/2024)

من المتوقع أن يخوض الفارس الأبيض، مواجهة الغد بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - أحمد أبوالفتوح.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: عبدالله السعيد – ناصر منسي.

موقف الزمالك بجدول ترتيب دوري نايل (2023/2024)

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 15 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة فقط، حيث استطاع تحقيق الفوز في 4 مباريات ومثلها هزيمة و3 تعادلات.

ولا يزال يمتلك الزمالك، 9 مباريات مؤجلة، أمام كلا من الاتحاد السكندري والأهلي وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدزوالمقاولون العرب، من الجولات الثامنة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.