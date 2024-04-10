الأربعاء 10 أبريل 2024
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رياضة

خاص.. سر تراجع مستوى محمد عواد مع الزمالك

محمد عواد
محمد عواد

كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب تراجع مستوى الحارس في الفترة الأخيرة.

ووقع “عواد” في خطأ خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكد المصدر أن عدم حسم مصير عواد مع الزمالك تسبب في نوع من التشتيت لدى اللاعب والذي يرغب في وضوح مستقبله مع الأبيض بشكل نهائي.

وينتهي عقد عواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وأشار المصدر إلى أن عواد يرغب في التجديد للزمالك والاستمرار مع الفريق لكن الإدارة لم تحسم موقفها معه بعد ولم يتحدث معه أي مسئول من النادي بشأن تجديد تعاقده.

وشدد المصدر على أن اللاعب يمتلك في جعبته عدة عروض لكنه لم يبت فيها حيث يضع الأولوية لها في تجديد عقده مع الزمالك والبقاء مع الفريق.

وبدأ محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها بمزق في العضلة الضامة.

وخضع صبحي لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية، وبدأ في مران الأمس خوض تدريبات بالركض حول الملعب على هامش مران الأمس، بعد خوض  فقرة في صالة الجيمانيزيوم. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدًا الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخصيص فقرة بدنية قوية  للاعبين خلال مران أمس الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي.

الزمالك محمد عواد مودرن فيوتشر فيوتشر للكونفدرالية

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