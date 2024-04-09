الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموت المفاجئ.. طبيب يفجر مفاجأة حول أسباب وفاة مدرب الزمالك

الدكتور إسلام يوسف
الدكتور إسلام يوسف

سيطرت حالة من الحزن يوم الخميس الماضي على جنبات نادي الزمالك، عقب خبر وفاة محمد مدحت المعد البدني بالفريق الأول لكرة القدم، عقب إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، خلال ذهابه لتمرين الفريق، وهي الوفاة التي أصابت اللاعبين بحالة نفسية سيئة ظهرت خلال أدائهم بمباراتهم أمام فريق فيوتشر بدور الثمانية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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وفاة محمد مدحت

وقد ظهر الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم الأسبق، خلال برنامجه التليفزيوني، ليدلي بكواليس الوفاة على حد تعبيره، وأرجع سببها إلى تناول الراحل أحد أنواع المضادات الحيوية عقب الإفطار مباشرة، وهي التصريحات التي أحدثت حالة من اللغط بين المواطنين بسبب تناول عدد كبير منهم لهذه العقاقير الطبية، تحدثنا مع أحد الأطباء المتخصصون وهو الدكتور إسلام يوسف أستشاري الباطنة والقلب والجهاز الهضمي، الذي قال " بالتأكيد كل العزاء لأسرة الراحل محمد مدحت الذي كان يتمتع بسيرة طيبة وحسنة بين زملائه وأصدقائه، وعايز أوضح لجميع المواطنين، أن تناول أي علاج لابد أن يكون عبر استشارة الطبيب، لان الأجسام وطبيعتها مختلفة من شخص لآخر، وقد تابعت تصريحات كابتن ميدو عن حالة وفاة المعد البدني بالزمالك، وبالفعل قد يحدث مضاعفات من تناول بعض العقاقير الطبية وخاصة المضادات الحيوية، إذا لم يتم استشارة الطبيب قبلها، وهناك أيضًا خطورة إذا تم تناول بعض العقاقير الأخرى مع المضاد الحيوي، مثل منشطات أو مكملات غذائية، وفي النهاية كلها أقدار الله.

وعن  ظاهرة الموت المفاجئ التي تصيب عددًا من قطاع الشباب خلال الفترة الأخيرة، تعود إلي أسباب، أخطرها التدخين، فهي أسوأ عادة تسبب مضاعفات صحية خطيرة، وأيضًا تناول المنشطات من الكوارث التي يعاني منها عدد من الشباب، وأتمنى من أن يقوموا برياضة المشي فهي علاج صحي وسهل لعدة مشاكل طبية، أهمها تنشيط الدورة الدموية كاملة".

نادي الزمالك بأزمة قلبية مفاجئة محمد مدحت المعد البدني بالفريق الأول لكرة بطولة الكونفيدرالية الأفريقية وفاة محمد مدحت

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