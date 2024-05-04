اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 211 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية حتى صباح السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تجديد الغارات مجددًا على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات المصابين.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34622 شهيدًا و77867 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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