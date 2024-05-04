السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 211 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، لم يتراجع القصف المدفعي والغارات الجوية حتى صباح السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تجديد الغارات مجددًا على مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وسقوط عشرات المصابين.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34622

وأشارت وزارة الصحة، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و51 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34622 شهيدًا و77867 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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حسين هريدى لـ"الشاهد": الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية

أبرز التطورات على أرض غزة

  • استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف استهدف شقتين سكنيتين في حي الجنينة شرق رفح.
  • قصف منزل لعائلة معمر في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح.
  • انتشال جثامين 7 شهداء من خان يونس جنوبي القطاع ارتقوا خلال اجتياح المدينة قبل شهرين.
  • تدمير مبنى بلدية عبسان بغارة جوية.
  • استشهاد اثنين من المواطنين في قصف منزل لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين وسط القطاع.
  • قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • شن غارة جوية استهدفت منزلًا لعائلة الباز في مخيم المغازي وسط القطاع.
  • استشهاد مواطن وإصابة مواطنين آخرين في قصف استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة البصة غربي دير البلح وسط القطاع.
  • استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة الحوراني بشارع أحمد ياسين في منطقة الصفطاوي شمالي القطاع.
  • إصابة طفلين في قصف استهدف محيط مسجد أبوالخير في جباليا البلد شمال القطاع.
  • شن غارة جوية على اللجان الشعبية لتأمين المساعدات في منطقة التعليم شمالي القطاع؛ ما أدى لإصابة عدد منهم.
  • قصف مدفعي عنيف استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
  • استشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر سقوطهم من مبنى مدمر أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطت جوًا شمال غربي غزة.
الاحتلال اليوم 211 من العدوان حرب الإبادة الجماعية غزة الفلسطينيين

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