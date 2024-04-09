"طاهر" يحدز مسئولى الزمالك من كارثة تهدد مركز حراسة المرمى (صورة)

حذّر أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك الأسبق، من كارثة حقيقة قد تهدد مستقبل الفريق وتحديدا مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

ونشر طاهر صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بالحارسين محمد عواد ومحمد صبحي، مصاحبة بتعليق: "وجهة نظر ما يحدث الآن في منتهى الخطورة".

وأضاف: "حراسة مرمى الزمالك، عواد أحسن حارس مرمى موسم 2022/2023، وبطل الدوري الممتاز وكأس مصر مع الفريق الأبيض في الموسم ذاته".

وواصل مدرب حراس الزمالك الأسبق: "محمد صبحي حارس مرمى واعد بإمكانيات هائلة، الأسباب سياسات خاطئة بتعيين أشخاص غير مؤهلين ثم سياسة الدور التي تم تطيبيقها، ثم عدم التجديد للحارسين".

وأردف: "أخيرًا تصريحات المدير الفني مع احترامي له، استغرب جدا من تواجد 3 حراس مرمى في موقع المسئوولية، ولم يحددو الخلل".

وطلب طاهر من جماهير الزمالك، رجاء منكم كما عاهدت فيكم الدعم لاسترجاع الثقة المفقودة عند الحارسين، من يتكلموا الآن عن الأزمة، هم أبطالها.. عيد سعيد".

طاهر يعلق على أزمة حراسة مرمى الزمالك

ومن جانب آخر، يواصل فريق الزمالك، تدريباته المستمرة استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندري، بمؤجلات دوري نايل.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بدوري نايل

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، مساء بعد غد الخميس، الذي يصادف ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام السابعة ليلا، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة بدوري نايل.

وكان الزمالك، نجح في خطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي بكأس الكونفيدرالية، وذلك على حساب شقيقه مودرن فيوتشر، ذهابا والفوز في ريمونتادا مثيرة بنتيجة 2/1، والتعادل إيابا بنتيجة 1/1.

وينتظر الفارس الأبيض، مواجهة صعبة للغاية في نصف نهائي الكونفيدرالية، أمام دريمز الغاني، الذي يتواجد ضمن صفوفه الغاني جون أنطوى، هداف الدوري المصري السابق، ومهاجم الأهلي والإسماعيلي ومصر المقاصة وبيراميدز الأسبق.