عاجل| قرار مصيرى فى الزمالك بشأن "عواد وصبحى".. مفاجأة للجميع

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بمصير الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حارسي الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي عقدا صبحي وعواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهما التوقيع لأي فريق في الوقت الحالي.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تدرس عدم التجديد لـ"عواد وصبحي" في الوقت الحالي ورحيلهما بنهاية الموسم الجاري بسبب عدم القناعة بهما.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك غاضبة بسبب أخطاء عواد بجانب تذبذب مستوى صبحي، وتدرس رحيل الثنائي بنهاية الموسم الجاري والتعاقد مع حراس جدد لتدعيم صفوف الفريق.

وواجه عواد انتقادات شديدة في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب الدور ربع النهائي للكونفيدرالية، بسبب الهدف الذي سكن مرماه من ركنية جوناثان لاعب فيوتشر، والتي دخلت مرمى عواد مباشرة من الركنية بخطأ كبير من جانب الحارس في التمركز.

الزمالك يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري

وفي سياق آخر، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مجموعة الفقرات التدريبية، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية في بداية المران، تحت قيادة أعضاء الجهاز الفني للفريق، وتم التركيز على رفع الحمل البدني للاعبين بالشكل الأمثل.

وخاضت هذه المجموعة فقرة خططية خاصة، تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة لعب الفريق.

وخاض لاعبو الفريق، البدلاء والمستبعدون من مواجهة مودرن فيوتشر الأخيرة، تقسيمة قوية في نهاية المران شهدت تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.