طارق السيد كابتن نادى الزمالك يروى لـ أحمد الخطيب أصعب لحظات حياته

حل الكابتن طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم، ضيفًا على برنامج "كلم ربنا" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة على الراديو ٩٠٩٠.

وروى السيد تفاصيل أصعب لحظات عاشها في حياته أثناء وبعد وفاة والده قبل أيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: عشت مع والدي لحظات صعبة جدًا في آخر أيام حياته.. من المستحيل إني أقدر أوصف شعوري فيها.. لكن أصعب ما في اللحظات دي لما الدكتور ييجي يقول لك "البقية في حياتك" ويبلغك خبر وفاة أعز الناس عندك.. كان موقفا صعبا ومحزنا؛ عشان وجع الفقد.

وعن كواليس مرض ووفاة والده قال: نقلت والدي للمستشفى قبل الإفطار بدقايق.. والدكاترة عملوا معاه محاولات كتير لتنشيط القلب.. وكانت نسبة الأكسجين في الجسم قلت كتير جدا لدرجة أنها بتهدد المخ خصوصًا أنه عامل عمليات كتير قبل كده.. وأثناء وجوده في العناية المركزة توجهت لربنا وصليت ركعتين لله وكلمته.. وقلت له: يا رب لو هيعيش وهو متألم وبيتأذي وهيتعب اكتب له الراحة من الألم".



ويكمل كابتن منتخب مصر قائلا: "دفنة والدي كانت أمرا صعبا جدا، ولما دخلت معاه القبر وأنا بحط إيدي عليه بعد ١٤ ساعة من وفاته في المستشفى، حسيت بجسده طري زي ما يكون حي وفيه الروح.. كان إحساسا مش طبيعي، لدرجة إني تصورت أنه لسه على قيد الحياة.. سبحان الله هو كان كأنه حي.. رفعت الكفن عن وجهه عشان أطمن نفسي.. ساعتها قلت له سامحني أنا تعبتك معايا في حياتي أرجوك سامحني.

وتابع طارق السيد حديثه قائلا: بعد وفاة والدي بيومين جت لى منه رسالة مع حد من أهله.. زاره في المنام وقال له: بلغ طارق يهدأ نفسيًا ويبكي ويطلع اللى جواه.. أنا عارف إنه زعلان عليا وأنا نفسي يهدي ويرتاح ويخرج الشحنة اللى جواه عشان ميتعبش.

ووجه طارق السيد رسالة للمستمعين قال فيها: رسالتي لكل واحد عنده أب لسه على قيد الحياة يتمسك به ويخليه قريب منه.. لأن بعد ما أبوك يرحل مفيش حد هيبقي حنين عليك.