سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات العملية الإسرائيلية وتأثيرها على المفاوضات

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الدولية بجامعة القدس، إن اجتياح رفح ليس اجتياحا محدودا أو مؤقتا، ولكن الاجتياح ستتسع رقعته بشكل مدرج بعدما سمح للسكان بمغادرة المناطق للاستيلاء عليها، وللأسف الشديد اذا استمرت عملية رفح فهي المرحلة الرابعة من الحرب والمرحلة الخامسة عندما يستطيع الاحتلال الوصول إلى أسرى من المقاومة الفسطينية وإلى قيادات المقاومة، وسيضطر إلى إزاحة كل الكتلة السكانية على الشريط الساحلي والاستمرار في عمليات ممتدة في قطاع غزة.

جهود مصرية مستمرة

وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجهود المصرية مستمرة لدعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الوساطة القطرية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الرقب أن التوصل لاتفاق الهدنة يعد هو الاقرب وهي المرحلة الأولى في صفقة تبادل الأسرى.

وفي سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان وفق شبكة CNN إن هناك "توقفاً مؤقتاً" في محادثات وقف إطلاق النار مقابل الرهائن في غزة بينما تكثف إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح.

وتوقفت المناقشات التي جرت في القاهرة خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير مع مغادرة وفد حماس والوفد الإسرائيلي، وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، الذي أمضى الأسبوع الماضي في المنطقة في محاولة للتقريب بين الجانبين معا، وسيواصل الوسطاء القطريون والمصريون والأمريكيون المناقشات.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن تفاؤلهم بشأن المحادثات التي يبدو أنها تبددت الآن.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي يوم الخميس إن بيرنز دخل المحادثات في القاهرة معتقدا أنه يمكن سد الفجوات المتبقية.

وقال كيربي: “من الواضح الآن أنه لم يتم إغلاقها”. "هذا لا يعني أننا نفقد الأمل. ما زلنا نعتقد أن هناك طريقًا للمضي قدمًا ولكنه سيتطلب بعض القيادة من كلا الجانبين. وسيتطلب الأمر القليل من الشجاعة الأخلاقية من كلا الجانبين حتى يتمكنا أخيرًا من الوصول إلى تلك الطاولة والتوقيع على هذه الصفقة.