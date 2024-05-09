هيئة المعابر الفلسطينية: معابر غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية، أن معابر قطاع غزة لا تزال مغلقة وتحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي ولم يتم إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر؛ قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي الزيتون بمدينة غزة لمنع حماس من إعادة بناء قواتها هناك.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: "قواتنا لديها ما تحتاج إليه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية وعمليات أخرى مقررة وقواتنا تواصل العمل في شرق رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمال قطاع غزة".