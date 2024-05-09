الخارجية الأمريكية: مسئولية فتح معبر رفح من جهة غزة على عاتق إسرائيل الآن

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده لا تريد أن ترى عملية تمضي قدمًا في رفح الفلسطينية بسبب التأثير الذي قد تحدثه، مضيفًا أن هذا ما قاله بالفعل وزير الخارجية أنتوني بلينكن عدة مرات عندما زار الشرق الأوسط.

أحداث غزة

وأضاف ميلر، في إيجاز صحفي، تلقت "الدستور" نسخة منه: "يوجد أكثر من مليون شخص في رفح هذه المنطقة الضيقة، مثل الأشخاص الذين انتقلوا من غزة، والذين انتقلوا من خان يونس، والذين انتقلوا من أجزاء أخرى، وكلهم الآن موجودون في رفح، وكل تلك المخاوف التي كانت لدينا سابقًا تتزايد عندما تفكر في كيفية القيام بعملية في منطقة لديها تلك الكثافة السكانية".

معبر رفح

وتابع: "هناك أيضًا مصدر قلق إضافي، وهو أن منطقة رفح هي مركز توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، لأن هذا هو المكان الذي يتواجد فيه السكان المدنيون، ولا توجد وسيلة أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية بخلاف معبر رفح".

واستطرد: "إن معبر رفح بالغ الأهمية لتوصيل الوقود إلى غزة، فعلى سبيل المثال يوجد مستودع للوقود عند معبر رفح على جانب غزة من المعبر. كما أن المعبر أيضًا نقطة الدخول والخروج الأساسية لعمال الإغاثة الإنسانية إلى غزة والخروج منها، لذلك من المهم للغاية أن يكون هذا المعبر مفتوحًا، وأن يظل مفتوحًا، وسنواصل الضغط من أجل ذلك".

وأردف: "إننا نريد للسلطة الفلسطينية أن تكون موحدة في غزة والضفة الغربية، وتتولى في نهاية المطاف الحكم في الضفة الغربية. هذا هو ما نريد أن نصل إليه، وبالطبع سيشمل ذلك إدارة معبر رفح، لأنهم سيكونون السلطة الحكومية المسيطرة".

واختتم: "لقد استولت إسرائيل على هذا المعبر وتسيطر عليه الآن، لذا فإن مسئولية فتح هذا المعبر والتأكد من أنه يعمل بفعالية الآن هي مسئولية تقع على عاتق حكومة إسرائيل، ولهذا السبب أوضحنا لهم أنهم بحاجة إلى فتح المعبر في أقرب وقت ممكن، للتأكد من إمكانية وصول شحنات المساعدات، والتأكد من أن عمال الإغاثة الإنسانية يمكنهم الدخول والخروج، والتأكد من عدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل أكبر"، في إشارة إلى إدارة المعبر من الجهة الفلسطينية.