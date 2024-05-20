يحرص محبين كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث اقترب الموسم من ختامه مع نهاية بعض المسابقات بالفعل، واستمرار بعض المسابقات الأخرى في جولاتها الأخيرة.

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة

تنشر "الدستور" في السطور التالية جدولا لأبرز مباريات اليوم الإثنين 20 مايو والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

ويحمل يوم الإثنين عددًا من المباريات، أبرزها في عالمنا العربي في الدوريات في مصر والأردن والإمارات، بجانب مباراتين في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأردني

الحسين إربد x الفيصلي - في تمام الساعة 06:00 بتوقيت مصر - Jordan TV Sport.

السلط x الجليل - 06:00 بتوقيت مصر - Jordan TV Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

الجزيرة x الإمارات - 03:10 بتوقيت مصر - AD Sports.

خورفكان x الشارقة - في تمام الساعة 03:10 بتوقيت مصر - AD Sports.

الوحدة x العين - 07:00 بتوقيت مصر - AD Sports.

البطائح x حتا - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر- AD Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

المصري البورسعيدي x إنبي - 03:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

المقاولون العرب x فاركو - 06:00 بتوقيت مصر - OnTime Sports.

زد اف سي x الاتحاد السكندري - 06:00 بتوقيت مصر- OnTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا x هيلاس فيرونا - 06:30 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.

بولونيا x يوفنتوس - 08:45 بتوقيت مصر - AD SPORTS Premium 1.